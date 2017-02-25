Цонга обыграл Киргиоса в полуфинале турнира в Марселе
Француз
Жо-Вилфрид Цонга в трех сетах одолел австралийца Ника Киргиоса в полуфинале турнира ATP в Париже.
Его следующий соперник определится в дуэли хозяев корта Ришара Гаске и Лукаса Пуйе.
Марсель (Франция).
Турнир ATP Open 13 Provence.
Призовой фонд 620 660 евро.
Закрытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Цонга (Франция, 2) — Киргиос (Австралия, 3) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4.
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