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https://sport.mail.ru/news/tennis/28891088/
25 февраля 2017, 19:58 | Теннис | Спорт-Экспресс

Цонга обыграл Киргиоса в полуфинале турнира в Марселе

Француз Жо-Вилфрид Цонга в трех сетах одолел австралийца Ника Киргиоса в полуфинале турнира ATP в Париже.

Его следующий соперник определится в дуэли хозяев корта Ришара Гаске и Лукаса Пуйе.

Марсель (Франция).

Турнир ATP Open 13 Provence.

Призовой фонд 620 660 евро.

Закрытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Цонга (Франция, 2) — Киргиос (Австралия, 3) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4.
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