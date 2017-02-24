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24 февраля 2017, 23:15 | Теннис | Спорт-Экспресс

Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Марселе

Россиянин Даниил Медведев проиграл Лукасу Пуйе в четвертьфинале турнира в Марселе.

В полуфинале соперником француза будет один из его соотечественников — победитель противостояния Гаэля Монфиса и Ришара Гаске.

Марсель (Франция).

Турнир ATP Open 13 Provence.

Призовой фонд 620 660 евро.

Закрытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Пуйе (Франция, 4) — МЕДВЕДЕВ (Россия) — 4:6, 6:1, 6:4.
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