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https://sport.mail.ru/news/tennis/28885706/
24 февраля 2017, 22:47 | Теннис | Р-Спорт

Андреа Главачкова и Пэн Шуай вышли в финал теннисного турнира в Дубае в парах

Чешка Андреа Главачкова и китаянка Пэн Шуай вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,3 миллиона долларов.

Главачкова и Пэн Шуай, получившие шестой номер посева, в пятницу в полуфинале нанесли поражение Чжань Хаоцин из Тайваня и представительнице Казахстана Ярославе Шведовой (5-й номер посева) со счетом 6:1, 6:3. Матч продолжался чуть более часа.

В финале Главачкова и Пэн Шуай встретятся со второй парой турнира россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной.
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