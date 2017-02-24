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https://sport.mail.ru/news/tennis/28885702/
24 февраля 2017, 22:40 | Теннис | Спорт-Экспресс

Сок вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич

Американец Джек Сок в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич одержал победу над соотечественником Стивом Джонсоном — 6:4, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. В полуфинале третий «сеяный» встретится с другим представителем США Дональдом Янгом.

Делрэй-Бич (США).

Турнир ATP Delray Beach Open.

Призовой фонд 534 625 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Сок (США, 3) — Джонсон (США, 5) — 6:4, 7:6 (7:4).
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