Бабош вышла в полуфинал турнира в Будапеште, переиграв Доден
Венгерка Тимеа Бабош в четвертьфинале турнира в Будапеште одержала победу над француженкой Осеан Доден — 6:4, 2:6, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. В полуфинале первая «сеяная» турнира сыграет с немкой Юлией Гергес.
Будапешт (Венгрия).
Турнир WTA Hungarian Ladies Open.
Призовой фонд 226 750 долларов.
Закрытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Бабош (Венгрия, 1) — Доден (Франция, 7) — 6:4, 2:6, 6:1.
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