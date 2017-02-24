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https://sport.mail.ru/news/tennis/28885700/
24 февраля 2017, 22:39 | Теннис | Спорт-Экспресс

Бабош вышла в полуфинал турнира в Будапеште, переиграв Доден

Венгерка Тимеа Бабош в четвертьфинале турнира в Будапеште одержала победу над француженкой Осеан Доден — 6:4, 2:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. В полуфинале первая «сеяная» турнира сыграет с немкой Юлией Гергес.

Будапешт (Венгрия).

Турнир WTA Hungarian Ladies Open.

Призовой фонд 226 750 долларов.

Закрытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Бабош (Венгрия, 1) — Доден (Франция, 7) — 6:4, 2:6, 6:1.
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