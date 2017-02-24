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https://sport.mail.ru/news/tennis/28885047/
24 февраля 2017, 21:46 | Теннис | БЕЛТА

Александра Саснович уступила Люси Шафаржовой в четвертьфинале теннисного турнира в Будапеште

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться в полуфинал турнира в Будапеште (призовой фонд — $250 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном поединке белоруска занимающая 123-е место в мировом рейтинге сегодня встречалась с 47-й ракеткой планеты <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржовой</span> из Чехии и уступила в двух сетах — 3:6 5:7. Встреча продолжалась 1 час 55 мин. Увеличить
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В четвертьфинальном поединке белоруска, занимающая 123-е место в мировом рейтинге, сегодня встречалась с 47-й ракеткой планеты Люси Шафаржовой из Чехии и уступила в двух сетах — 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 55 мин. В матче за выход в финал Шафаржова встретится с немкой Кариной Виттхефт (83).

Выступление в венгерской столице Александра Саснович начала с квалификации, обыграв казахстанскую теннисистку Галину Воскобоеву (258) — 7:6, 6:7, 6:4 и сербку Ивану Йорович (146) — 3:6, 6:3, 6:4. В первом раунде основной сетки турнира белоруска была сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс (74) — 4:6, 6:4, 6:1, а в 1/8 финала победила француженку Паулин Парментье (62) — 7:6 (7:3), 6:4.

Соревнования в Будапеште завершатся в воскресенье, 26 февраля.

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