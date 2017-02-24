Свитолина победила Кербер в полуфинале турнира в Дубае
Украинка Элина Свитолина в полуфинале турнира в Дубае обыграла немку Ангелик Кербер со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
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В финале она сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.
Дубай (ОАЭ).
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships.
Призовой фонд 2 365 250 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Свитолина (Украина, 7) — Кербер (Германия, 1) — 6:3, 7:6 (7:3).
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