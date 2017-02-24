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24 февраля 2017, 21:18 | Теннис | Спорт-Экспресс

Свитолина победила Кербер в полуфинале турнира в Дубае

Украинка Элина Свитолина в полуфинале турнира в Дубае обыграла немку Ангелик Кербер со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина в полуфинале турнира в Дубае обыграла немку Ангелик <span class=error>Кербер</span> со счетом 6:3 7:6 (7:3). Увеличить
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В финале она сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.

Дубай (ОАЭ).

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships.

Призовой фонд 2 365 250 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Свитолина (Украина, 7) — Кербер (Германия, 1) — 6:3, 7:6 (7:3).

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