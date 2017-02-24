Бек уступила Виттхефт в четвертьфинале турнира в Будапеште
Немка Карина Виттхефт в четвертьфинале турнира в Будапеште одержала победу над соотечественницей Анникой Бек — 6:1, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. В следующей стадии Виттхефт сыграет с победительницей пары Александра Соснович — Люси Шафаржова.
Будапешт (Венгрия).
Турнир WTA Hungarian Ladies Open.
Призовой фонд 226 750 долларов.
Закрытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Виттхефт (Германия) — Бек А. (Германия, 8) — 6:1, 6:1.
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