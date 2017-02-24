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https://sport.mail.ru/news/tennis/28884140/
24 февраля 2017, 19:10 | Теннис | Спорт-Экспресс

Бек уступила Виттхефт в четвертьфинале турнира в Будапеште

Немка Карина Виттхефт в четвертьфинале турнира в Будапеште одержала победу над соотечественницей Анникой Бек — 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. В следующей стадии Виттхефт сыграет с победительницей пары Александра Соснович — Люси Шафаржова.

Будапешт (Венгрия).

Турнир WTA Hungarian Ladies Open.

Призовой фонд 226 750 долларов.

Закрытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Виттхефт (Германия) — Бек А. (Германия, 8) — 6:1, 6:1.
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