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https://sport.mail.ru/news/tennis/28883943/
24 февраля 2017, 18:19 | Теннис | Р-Спорт

Немка Юлия Гёргес стала первой полуфиналисткой теннисного турнира в Будапеште

Немка Юлия Гёргес первой из теннисисток преодолела барьер четвертьфинального раунда на турнире в Будапеште, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Третья ракетка турнира Гёргес в пятницу переиграла пятую сеяную бельгийку Янину Викмайер со счетом 6:1, 7:5. Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Гёргес сделала 13 эйсов против одного у соперницы и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

Гёргес в полуфинале сыграет с победительницей матча между первой ракеткой турнира венгеркой Тимей Бабош и француженкой Осеан Доден, посеянной под седьмым номером.
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