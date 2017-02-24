Немка Юлия Гёргес стала первой полуфиналисткой теннисного турнира в Будапеште
Немка Юлия Гёргес первой из теннисисток преодолела барьер четвертьфинального раунда на турнире в Будапеште, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Третья ракетка турнира Гёргес в пятницу переиграла пятую сеяную бельгийку Янину Викмайер со счетом 6:1, 7:5. Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Гёргес сделала 13 эйсов против одного у соперницы и реализовала 3
Гёргес в полуфинале сыграет с победительницей матча между первой ракеткой турнира венгеркой Тимей Бабош и француженкой Осеан Доден, посеянной под седьмым номером.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter