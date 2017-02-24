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https://sport.mail.ru/news/tennis/28883703/
24 февраля 2017, 17:46 | Теннис | Спорт-Экспресс

Киргиос обыграл Гомбоша и вышел в полуфинал турнира в Марселе

Австралиец Ник Киргиос в четвертьфинале турнира в Марселе одержал победу над представителем Словакии Норбертом Гомбошем — 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 59 минут. В следующей стадии третий «сеяный» встретится с победителем пары Жиль Симон — Жо-Вилфрид Цонга.

Марсель (Франция).

Турнир ATP Open 13 Provence.

Призовой фонд 620 660 евро.

Закрытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Киргиос (Австралия, 3) — Гомбош (Словакия, Q) — 6:3, 6:3.
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