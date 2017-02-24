Киргиос обыграл Гомбоша и вышел в полуфинал турнира в Марселе
Австралиец Ник Киргиос в четвертьфинале турнира в Марселе одержал победу над представителем Словакии Норбертом Гомбошем — 6:3, 6:3.
Теннисисты провели на корте 59 минут. В следующей стадии третий «сеяный» встретится с победителем пары Жиль Симон —
Марсель (Франция).
Турнир ATP Open 13 Provence.
Призовой фонд 620 660 евро.
Закрытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Киргиос (Австралия, 3) — Гомбош (Словакия, Q) — 6:3, 6:3.
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