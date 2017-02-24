Россиянки Макарова и Веснина вышли в финал теннисного турнира в Дубае в парах
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина стали финалистками теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,3 миллиона долларов, в парном разряде.
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В полуфинальном матче в пятницу российский дуэт, второй номер посева, со счетом 6:4, 6:3 победил пару Саня Мирза (Индия)/Барбора Стрыцова (Чехия, 3). Игра продолжалась 1 час 16 минут.
В финале Макарова и Веснина сыграют с победительницами матча Чжань Хаоцин (Тайвань)/Ярослава Шведова (Казахстан, 5) — Андреа Главачкова (Чехия)/ Пэн Шуай (Китай, 6).
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