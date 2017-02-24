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https://sport.mail.ru/news/tennis/28881781/
24 февраля 2017, 13:49 | Теннис | GoTennis.ru

Рауль Сурутуса: Болельщики будут счастливы увидеть Джоковича на турнире в Акапулько

Директор соревнований Abierto Mexicano Telcel в Акапулько Рауль Сурутуса поделился своими ожиданиями от участия второго номера мирового рейтинга, серба Новака Джоковича, в турнире.

«Мы очень рады, что Новак согласился принять wild card. Это отличная для всех нас новость. Уверен, что болельщики на трибунах будут рады видеть такого игрока.

Джокович и Надаль — это спортсмены, которые становятся украшением любых соревнований. Поэтому мы очень рады, что они выступят у нас. Но также не будем забывать, что к нам приедут и другие хорошие теннисисты: Милош Раонич, Хуан Мартин Дель Потро, Давид Гоффин, — приводит слова Сурутусы официальный сайт АТР.
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