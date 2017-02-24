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https://sport.mail.ru/news/tennis/28880386/
24 февраля 2017, 11:14 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Карловский не смог выйти в полуфинал «Челленджера» в Киото

22-летний российский теннисист Евгений Карловский, занимающий 484-ю позицию в мировой табели о рангах, завершил борьбу на соревнованиях категории «Челленджер» в Киото, уступив в ¼ финала турнира 227-му номеру мирового рейтинга, 24-летнему хозяину кортов, Ясутаке Утияме, — 4/6, 4/6.

Первая встреча соперников длилась 1 час 9 минут. За это время Евгений четыре раза подавал навылет и столько же раз ошибся на подаче, тогда как его соперник сделал девять эйсов, два брейка и одну двойную ошибку.

В борьбе за выход в финал домашних соревнований Ясутака Утияма сыграет со словенцем Грегом Жемлей.
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