Евгений Карловский не смог выйти в полуфинал «Челленджера» в Киото

Первая встреча соперников длилась 1 час 9 минут. За это время Евгений четыре раза подавал навылет и столько же раз ошибся на подаче, тогда как его соперник сделал девять эйсов, два брейка и одну двойную ошибку.

В борьбе за выход в финал домашних соревнований Ясутака Утияма сыграет со словенцем Грегом Жемлей.