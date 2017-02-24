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https://sport.mail.ru/news/tennis/28879718/
24 февраля 2017, 10:31 | Теннис | GoTennis.ru

Делрэй-Бич. Хуан Мартин Дель Потро вышел в четвертьфинал соревнований

28-летний аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, занимающий 43-е место в рейтинге АТР, стал участником ¼ финала турнира Delray Beach Open в США, переиграв в матче второго круга 79-ю ракетку мира, 24-летнего боснийца Дамира Джумхура, — 7/6 (5), 4/6, 6/3.

Первая официальная встреча соперников длилась 2 часа 23 минуты. За это время Хуан Мартин записал в свой актив девять эйсов и шесть двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта. Дамир шесть раз подавал навылет, сделал три брейка и столько же раз ошибся на подаче.

В следующей стадии соревнований в Делрэй-Бич Дель Потро сразится с хозяином кортов Сэмом Куэрри, который ранее нанёс поражение своему соотечественнику Джареду Дональдсону.
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