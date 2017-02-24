Делрэй-Бич. Хуан Мартин Дель Потро вышел в четвертьфинал соревнований
28-летний аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, занимающий 43-е место в рейтинге АТР, стал участником ¼ финала турнира Delray Beach Open в США, переиграв в матче второго круга 79-ю ракетку мира, 24-летнего боснийца Дамира Джумхура, — 7/6 (5), 4/6, 6/3.
Первая официальная встреча соперников длилась 2 часа 23 минуты. За это время Хуан Мартин записал в свой актив девять эйсов и шесть двойных ошибок, реализовав три
В следующей стадии соревнований в
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