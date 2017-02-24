Делрэй-Бич. Хуан Мартин Дель Потро вышел в четвертьфинал соревнований

Первая официальная встреча соперников длилась 2 часа 23 минуты. За это время Хуан Мартин записал в свой актив девять эйсов и шесть двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта. Дамир шесть раз подавал навылет, сделал три брейка и столько же раз ошибся на подаче.

В следующей стадии соревнований в Делрэй-Бич Дель Потро сразится с хозяином кортов Сэмом Куэрри, который ранее нанёс поражение своему соотечественнику Джареду Дональдсону.