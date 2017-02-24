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https://sport.mail.ru/news/tennis/28879538/
24 февраля 2017, 10:49 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный и Трет Хьюи вышли в полуфинал теннисного турнира в Делрей-Бич

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи вышли в полуфинал парного разряда на теннисном турнире в американском Делрей-Бич (призовой фонд — $600 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном матче Мирный и <span class=error>Хьюи</span> переиграли еще один интернациональный дуэт <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хаас</span> (Германия) / <span class=error>Вашек</span> <span class=error>Поспишил</span> (Канада) — 7:6 (7:5) 6:2. В первой встрече <nobr>белорусско-филиппинский</nobr> тандем посеянный под третьим номером выиграл у Роберта Линдстедта (Швеция) и Майкла <span class=error>Венуса</span> (Новая Зеландия) — 7:5 6:3. Увеличить
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В четвертьфинальном матче Мирный и Хьюи переиграли еще один интернациональный дуэт Томми Хаас (Германия) / Вашек Поспишил (Канада) — 7:6 (7:5), 6:2. В первой встрече белорусско-филиппинский тандем, посеянный под третьим номером, выиграл у Роберта Линдстедта (Швеция) и Майкла Венуса (Новая Зеландия) — 7:5, 6:3. Соперник Мирного и Хьюи определится сегодня после четвертьфинального матча американских братьев-близнецов Боба и Майка Брайанов с индийско-китайской парой Леандер Паес / Ен-Ксюн Лю.

На женском турнире в Будапеште (призовой фонд — $250 тыс.) белорусская теннисистка Александра Саснович (123-й номер мирового рейтинга) в поединке за выход в полуфинал сегодня встретится с чешкой Люси Шафаржовой (47). Александра Саснович пробилась в основную сетку соревнований в венгерской столице, преодолев два квалификационных барьера. На старте основного турнира белоруска была сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс (74) — 4:6, 6:4, 6:1, а в 1/8 финала взяла верх над французской теннисисткой Паулин Парментье (62) — 7:6 (7:3), 6:4.

Соревнования в Делрей-Бич и Будапеште завершатся 26 февраля.

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