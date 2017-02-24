Максим Мирный и Трет Хьюи вышли в полуфинал теннисного турнира в Делрей-Бич
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи вышли в полуфинал парного разряда на теннисном турнире в американском
Делрей-Бич (призовой фонд — $600 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В четвертьфинальном матче Мирный и Хьюи переиграли еще один интернациональный дуэт Томми Хаас (Германия) / Вашек Поспишил (Канада) — 7:6 (7:5), 6:2. В первой встрече
На женском турнире в Будапеште (призовой фонд — $250 тыс.) белорусская теннисистка Александра Саснович (123-й номер мирового рейтинга) в поединке за выход в полуфинал сегодня встретится с чешкой Люси Шафаржовой (47). Александра Саснович пробилась в основную сетку соревнований в венгерской столице, преодолев два квалификационных барьера. На старте основного турнира белоруска была сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс (74) — 4:6, 6:4, 6:1, а в 1/8 финала взяла верх над французской теннисисткой Паулин Парментье (62) — 7:6 (7:3), 6:4.
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