Максим Мирный и Трет Хьюи вышли в полуфинал теннисного турнира в Делрей-Бич

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В четвертьфинальном матче Мирный и Хьюи переиграли еще один интернациональный дуэт Томми Хаас (Германия) / Вашек Поспишил (Канада) — 7:6 (7:5), 6:2. В первой встрече белорусско-филиппинский тандем, посеянный под третьим номером, выиграл у Роберта Линдстедта (Швеция) и Майкла Венуса (Новая Зеландия) — 7:5, 6:3. Соперник Мирного и Хьюи определится сегодня после четвертьфинального матча американских братьев-близнецов Боба и Майка Брайанов с индийско-китайской парой Леандер Паес / Ен-Ксюн Лю.

На женском турнире в Будапеште (призовой фонд — $250 тыс.) белорусская теннисистка Александра Саснович (123-й номер мирового рейтинга) в поединке за выход в полуфинал сегодня встретится с чешкой Люси Шафаржовой (47). Александра Саснович пробилась в основную сетку соревнований в венгерской столице, преодолев два квалификационных барьера. На старте основного турнира белоруска была сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс (74) — 4:6, 6:4, 6:1, а в 1/8 финала взяла верх над французской теннисисткой Паулин Парментье (62) — 7:6 (7:3), 6:4.