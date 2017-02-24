Rio Open. 13 эйсов помогли Александру Долгополову одолеть Орасио Себальоса
50-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов во втором круге турнира Rio Open в Бразилии со счётом 7/6 (4), 4/6, 6/4 переиграл 73-й номер мирового рейтинга, 31-летнего аргентинца Орасио Себальоса.
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За 2 часа 15 минут, проведённые на корте, Александр 13 раз подавал навылет, реализовал два
В ¼ финала соревнований в
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