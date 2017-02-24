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https://sport.mail.ru/news/tennis/28878359/
24 февраля 2017, 1:19 | Теннис | GoTennis.ru

Rio Open. 13 эйсов помогли Александру Долгополову одолеть Орасио Себальоса

50-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов во втором круге турнира Rio Open в Бразилии со счётом 7/6 (4), 4/6, 6/4 переиграл 73-й номер мирового рейтинга, 31-летнего аргентинца Орасио Себальоса.

50-я ракетка мира 28-летний украинец Александр <span class=error>Долгополов</span> во втором круге турнира Rio <span class=error>Open</span> в Бразилии со счётом 7/6 (4) 4/6 6/4 переиграл 73-й номер мирового рейтинга 31-летнего аргентинца <span class=error>Орасио</span> Себальоса. Увеличить
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За 2 часа 15 минут, проведённые на корте, Александр 13 раз подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и лишь раз ошибся на подаче. Его соперник сделал 11 эйсов, два брейка и допустил две двойные ошибки. Прежде счёт в личных встречах между спортсменами был 2:0 в пользу представителя Аргентины.

В ¼ финала соревнований в Рио-де-Жанейро Долгополов померится силами с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который ранее взял верх над доминиканцем Виктором Эстрельей.
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24 февраля

Rio Open. 13 эйсов помогли Александру Долгополову одолеть Орасио Себальоса

Дональд Янг нанёс поражение Тэйлору Фритцу на турнире в Делрэй-Бич

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