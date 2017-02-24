Rio Open. 13 эйсов помогли Александру Долгополову одолеть Орасио Себальоса

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За 2 часа 15 минут, проведённые на корте, Александр 13 раз подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и лишь раз ошибся на подаче. Его соперник сделал 11 эйсов, два брейка и допустил две двойные ошибки. Прежде счёт в личных встречах между спортсменами был 2:0 в пользу представителя Аргентины.