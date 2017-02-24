Дональд Янг нанёс поражение Тэйлору Фритцу на турнире в Делрэй-Бич

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Первая встреча соперников длилась 1 час 57 минут. За это время Дональд пять раз подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и 12 раз ошибся на подаче. Его оппонент сделал девять эйсов, два брейка и одну двойную ошибку.

В следующей стадии домашнего турнира Дональд Янг поборется с бельгийцем Стивом Дарсисом, который ранее сломил сопротивление грузина Николоза Басилашвили.