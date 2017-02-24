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24 февраля 2017, 0:54 | Теннис | GoTennis.ru

Дональд Янг нанёс поражение Тэйлору Фритцу на турнире в Делрэй-Бич

27-летний американский теннисист Дональд Янг, занимающий 69-е место в рейтинге АТР, стал участником ¼ финала соревнований Delray Beach Open переиграв 112-й номер мировой классификации, своего 19-летнего соотечественника Тэйлора Фритца, — 4/6, 6/3, 6/4.

27-летний американский теннисист <span class=error>Дональд</span> <span class=error>Янг</span> занимающий 69-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> стал участником ¼ финала соревнований Delray Beach <span class=error>Open</span> переиграв 112-й номер мировой классификации своего 19-летнего соотечественника <span class=error>Тэйлора</span> <span class=error>Фритца</span> — 4/6 6/3 6/4. Увеличить
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Первая встреча соперников длилась 1 час 57 минут. За это время Дональд пять раз подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и 12 раз ошибся на подаче. Его оппонент сделал девять эйсов, два брейка и одну двойную ошибку.

В следующей стадии домашнего турнира Дональд Янг поборется с бельгийцем Стивом Дарсисом, который ранее сломил сопротивление грузина Николоза Басилашвили.
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