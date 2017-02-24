Дональд Янг нанёс поражение Тэйлору Фритцу на турнире в Делрэй-Бич
27-летний американский теннисист Дональд Янг, занимающий 69-е место в рейтинге АТР, стал участником ¼ финала соревнований Delray Beach Open переиграв 112-й номер мировой классификации, своего 19-летнего соотечественника Тэйлора Фритца, — 4/6, 6/3, 6/4.
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Первая встреча соперников длилась 1 час 57 минут. За это время Дональд пять раз подавал навылет, реализовал три
В следующей стадии домашнего турнира Дональд Янг поборется с бельгийцем Стивом Дарсисом, который ранее сломил сопротивление грузина Николоза Басилашвили.
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