Рио-де-Жанейро. Пабло Карреньо-Буста пробился в ¼ финала соревнований

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За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, Пабло записал в свой актив четыре эйса и одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как Виктор лишь раз подал навылет, сделал один брейк и лишь раз ошибся на подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменами стал 2:0 в пользу испанца.