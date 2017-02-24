Рио-де-Жанейро. Пабло Карреньо-Буста пробился в ¼ финала соревнований
25-летний испанский теннисист Пабло
Карреньо-Буста, находящийся на 24-й строчке в мировой табели о рангах, вышел в четвертьфинал турнира Rio Open в Бразилии, переиграв со счётом 6/2, 4/6, 6/2 94-ю ракетку мира, 36-летнего доминиканца Виктора Эстрелью.
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За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, Пабло записал в свой актив четыре эйса и одну двойную ошибку, реализовав четыре
В борьбе за выход в ½ финала соревнований в
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