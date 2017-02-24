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24 февраля 2017, 0:40 | Теннис | GoTennis.ru

Рио-де-Жанейро. Пабло Карреньо-Буста пробился в ¼ финала соревнований

25-летний испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, находящийся на 24-й строчке в мировой табели о рангах, вышел в четвертьфинал турнира Rio Open в Бразилии, переиграв со счётом 6/2, 4/6, 6/2 94-ю ракетку мира, 36-летнего доминиканца Виктора Эстрелью.

25-летний испанский теннисист <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Буста</nobr> находящийся на 24-й строчке в мировой табели о рангах вышел в четвертьфинал турнира Rio <span class=error>Open</span> в Бразилии переиграв со счётом 6/2 4/6 6/2 94-ю ракетку мира 36-летнего доминиканца Виктора <span class=error>Эстрелью</span>. Увеличить
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За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, Пабло записал в свой актив четыре эйса и одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как Виктор лишь раз подал навылет, сделал один брейк и лишь раз ошибся на подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменами стал 2:0 в пользу испанца.

В борьбе за выход в ½ финала соревнований в Рио-де-Жанейро Карреньо-Буста сразится или с украинцем Александром Долгополовым, или с аргентинцем Орасио Себальосом.
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