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https://sport.mail.ru/news/tennis/28878202/
24 февраля 2017, 0:30 | Теннис | GoTennis.ru

Open 13. Гаэль Монфис взял верх над Сергеем Стаховским

30-летний французский теннисист Гаэль Монфис, занимающий 12-е место в мировой классификации, продолжает успешное выступление на турнире Open 13 в Марселе, переиграв в матче второго круга 107-ю ракетку мира, 31-летнего украинца Сергея Стаховского, — 6/1, 6/4.

30-летний французский теннисист <span class=error>Гаэль</span> <span class=error>Монфис</span> занимающий 12-е место в мировой классификации продолжает успешное выступление на турнире <span class=error>Open</span> 13 в Марселе переиграв в матче второго круга 107-ю ракетку мира 31-летнего украинца Сергея <span class=error>Стаховского</span> — 6/1 6/4. Увеличить
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За 56 минут, проведённые на корте, Гаэль сделал восемь эйсов и четыре брейка, тогда как Сергей ни разу не подавал навылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта, но допустил одну двойную ошибку. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 2:0 в пользу представителя Франции.

В следующей стадии домашних соревнований Монфис посоперничает со своим соотечественником Ришаром Гаске, который ранее одолел россиянина Михаила Южного.
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