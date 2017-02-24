Open 13. Гаэль Монфис взял верх над Сергеем Стаховским

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За 56 минут, проведённые на корте, Гаэль сделал восемь эйсов и четыре брейка, тогда как Сергей ни разу не подавал навылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта, но допустил одну двойную ошибку. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 2:0 в пользу представителя Франции.

В следующей стадии домашних соревнований Монфис посоперничает со своим соотечественником Ришаром Гаске, который ранее одолел россиянина Михаила Южного.