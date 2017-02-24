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24 февраля 2017, 0:15 | Теннис | Р-Спорт

Француз Гаэль Монфис стал последним четвертьфиналистом теннисного турнира в Марселе

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Француз Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Марселе, призовой фонд которого превышает 620 тысяч евро.

Монфис, получивший первый номер посева на турнире, в матче второго круга переиграл украинца Сергея Стаховского — 6:1, 6:4. Встреча продолжалась чуть менее часа.

В четвертьфинале Монфис встретится со своим соотечественником Ришаром Гаске (6-й номер посева).
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