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https://sport.mail.ru/news/tennis/28877742/
23 февраля 2017, 23:03 | Теннис | GoTennis.ru

Сэм Куэрри продолжает защиту титула на соревнованиях Делрэй-Бич

29-летний американец Сэм Куэрри, занимающий 35-е место в рейтинге АТР, вышел в четвертьфинал домашнего турнира Delray Beach Open, одолев в поединке второго круга соревнований 100-ю ракетку мира, своего 20-летнего соотечественника Джареда Дональдсона, — 6/2, 6/3.

29-летний американец Сэм <span class=error>Куэрри</span> занимающий 35-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> вышел в четвертьфинал домашнего турнира Delray Beach <span class=error>Open</span> одолев в поединке второго круга соревнований 100-ю ракетку мира своего 20-летнего соотечественника <span class=error>Джареда</span> Дональдсона — 6/2 6/3. Увеличить
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Матч длился ровно 1 час. За это время Сэм сделал 13 эйсов и три брейка, Джаред лишь раз подал навылет и дважды ошибся при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 2:0 в пользу Куэрри.

В следующей стадии турнира Сэм Куэрри сыграет либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, либо с боснийцем Дамиром Джумхуром.
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