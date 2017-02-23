Сэм Куэрри продолжает защиту титула на соревнованиях Делрэй-Бич

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Матч длился ровно 1 час. За это время Сэм сделал 13 эйсов и три брейка, Джаред лишь раз подал навылет и дважды ошибся при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 2:0 в пользу Куэрри.

В следующей стадии турнира Сэм Куэрри сыграет либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, либо с боснийцем Дамиром Джумхуром.