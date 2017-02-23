Сэм Куэрри продолжает защиту титула на соревнованиях Делрэй-Бич
29-летний американец Сэм Куэрри, занимающий 35-е место в рейтинге АТР, вышел в четвертьфинал домашнего турнира Delray Beach Open, одолев в поединке второго круга соревнований 100-ю ракетку мира, своего 20-летнего соотечественника Джареда Дональдсона, — 6/2, 6/3.
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Матч длился ровно 1 час. За это время Сэм сделал 13 эйсов и три брейка, Джаред лишь раз подал навылет и дважды ошибся при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 2:0 в пользу Куэрри.
В следующей стадии турнира Сэм Куэрри сыграет либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, либо с боснийцем Дамиром Джумхуром.
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