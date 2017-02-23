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https://sport.mail.ru/news/tennis/28877741/
23 февраля 2017, 23:03 | Теннис | GoTennis.ru

Марсель. Жо-Вилфрид Цонга сломил сопротивление Ильи Марченко

11-я ракетка мира, француз Жо-Вилфрид Цонга, пробился в ¼ финала турнира Open 13 в Марселе, переиграв во втором круге соревнований 93-й номер мировой классификации, 29-летнего украинца Илью Марченко, — 6/3, 6/3.

11-я ракетка мира француз <nobr>Жо-Вилфрид</nobr> <span class=error>Цонга</span> пробился в ¼ финала турнира <span class=error>Open</span> 13 в Марселе переиграв во втором круге соревнований 93-й номер мировой классификации 29-летнего украинца Илью <span class=error>Марченко</span> — 6/3 6/3. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время Жо-Вилфрид записал в свой актив девять эйсов и четыре двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта, а Илья дважды подавал навылет и один раз ошибся на подаче. Французский спортсмен увеличил счёт в личных противостояниях с Марченко — 2:0.

В борьбе за выход в полуфинал домашнего турнира Цонга сразится с о своим соотечественником Жилем Симоном, который ранее одержал победу над Жюльеном Беннетто.
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30-летний французский теннисист Гаэль Монфис, занимающий 12-е место в мировой классификации, продолжает успешное выступление на турнире Open 13 в Марселе, переиграв в матче второго круга 107-ю ракетку мира, 31-летнего украинца Сергея Стаховского, — 6/1, 6/4.
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