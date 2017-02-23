Марсель. Жо-Вилфрид Цонга сломил сопротивление Ильи Марченко

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время Жо-Вилфрид записал в свой актив девять эйсов и четыре двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта, а Илья дважды подавал навылет и один раз ошибся на подаче. Французский спортсмен увеличил счёт в личных противостояниях с Марченко — 2:0.

В борьбе за выход в полуфинал домашнего турнира Цонга сразится с о своим соотечественником Жилем Симоном, который ранее одержал победу над Жюльеном Беннетто.