Марсель. Жо-Вилфрид Цонга сломил сопротивление Ильи Марченко
11-я ракетка мира, француз
Жо-Вилфрид Цонга, пробился в ¼ финала турнира Open 13 в Марселе, переиграв во втором круге соревнований 93-й номер мировой классификации, 29-летнего украинца Илью Марченко, — 6/3, 6/3.
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Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время
В борьбе за выход в полуфинал домашнего турнира Цонга сразится с о своим соотечественником Жилем Симоном, который ранее одержал победу над Жюльеном Беннетто.
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