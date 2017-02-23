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23 февраля 2017, 22:24 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина: Для попадания в Топ-10 нужно показывать стабильную игру

Украинская теннисистка Элина Свитолина, ставшая полуфиналисткой турнира Dubai Duty Free Tennis Championships, оценила свои шансы на попадание в Топ-10.

Украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина ставшая полуфиналисткой турнира Dubai <span class=error>Duty</span> <span class=error>Free</span> Tennis Championships оценила свои шансы на попадание в Топ-10. Увеличить
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«Я провожу уже далеко не первый год в Туре, так что знаю, что всё не так уж и просто. Молодым игрокам, которые только начинают делать свои первые шаги, обычно не приходится защищать на соревнованиях очки. Однако, когда ты уже прошёл этот этап, то на тебе лежит большой груз в виде необходимости защиты очков.

Я не хочу показаться слишком самоуверенной, но я работаю над тем, чтобы я показывала более стабильные результаты. Если мне удастся добиться этого, то тогда я смогу войти в десятку лучших, — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.
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Анжелик Кербер сразится с Элиной Свитолиной в полуфинале турнира в Дубае

Вторая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелик Кербер, пробилась в ½ соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ, взяв верх над 19-летней хорваткой Аной Конюх, занимающей 36-е место в мировой табели о рангах, — 6/3, 6/2.
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