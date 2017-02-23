Элина Свитолина: Для попадания в Топ-10 нужно показывать стабильную игру

«Я провожу уже далеко не первый год в Туре, так что знаю, что всё не так уж и просто. Молодым игрокам, которые только начинают делать свои первые шаги, обычно не приходится защищать на соревнованиях очки. Однако, когда ты уже прошёл этот этап, то на тебе лежит большой груз в виде необходимости защиты очков.

Я не хочу показаться слишком самоуверенной, но я работаю над тем, чтобы я показывала более стабильные результаты. Если мне удастся добиться этого, то тогда я смогу войти в десятку лучших, — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.