Элина Свитолина: Для попадания в Топ-10 нужно показывать стабильную игру
Украинская теннисистка Элина Свитолина, ставшая полуфиналисткой турнира Dubai Duty Free Tennis Championships, оценила свои шансы на попадание в Топ-10.
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«Я провожу уже далеко не первый год в Туре, так что знаю, что всё не так уж и просто. Молодым игрокам, которые только начинают делать свои первые шаги, обычно не приходится защищать на соревнованиях очки. Однако, когда ты уже прошёл этот этап, то на тебе лежит большой груз в виде необходимости защиты очков.
Я не хочу показаться слишком самоуверенной, но я работаю над тем, чтобы я показывала более стабильные результаты. Если мне удастся добиться этого, то тогда я смогу войти в десятку лучших, — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.
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