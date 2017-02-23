Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28877417/
23 февраля 2017, 21:52 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев: Сегодня мне очень помогла поддержка болельщиков

Российский теннисист Даниил Медведев, пробившийся в четвертьфинал турнира в Марселе, поблагодарил местных болельщиков за поддержку, а также поделился своими ожиданиями от будущей встречи с французом Люкой Пуйе.

Российский теннисист Даниил <span class=error>Медведев</span> пробившийся в четвертьфинал турнира в Марселе поблагодарил местных болельщиков за поддержку а также поделился своими ожиданиями от будущей встречи с французом <span class=error>Люкой</span> <span class=error>Пуйе</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Большое всем спасибо за столь тёплую поддержку. Это очень помогло мне одержать сегодня победу. Теперь меня ждёт поединок с хозяином кортов — Люкой Пуйе. Уверен, что это будет очень сложный матч, так как в последнее время он показывает хороший теннис. Но и мне сейчас многое удаётся», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Сэм Куэрри продолжает защиту титула на соревнованиях Делрэй-Бич

Сэм Куэрри продолжает защиту титула на соревнованиях Делрэй-Бич

29-летний американец Сэм Куэрри, занимающий 35-е место в рейтинге АТР, вышел в четвертьфинал домашнего турнира Delray Beach Open, одолев в поединке второго круга соревнований 100-ю ракетку мира, своего 20-летнего соотечественника Джареда Дональдсона, — 6/2, 6/3.
Еще 7 новостей  Все новости
23 февраля

Марсель. Жо-Вилфрид Цонга сломил сопротивление Ильи Марченко

Сэм Куэрри продолжает защиту титула на соревнованиях Делрэй-Бич

Элина Свитолина: Для попадания в Топ-10 нужно показывать стабильную игру