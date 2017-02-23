Даниил Медведев: Сегодня мне очень помогла поддержка болельщиков
Российский теннисист Даниил Медведев, пробившийся в четвертьфинал турнира в Марселе, поблагодарил местных болельщиков за поддержку, а также поделился своими ожиданиями от будущей встречи с французом Люкой Пуйе.
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«Большое всем спасибо за столь тёплую поддержку. Это очень помогло мне одержать сегодня победу. Теперь меня ждёт поединок с хозяином кортов — Люкой Пуйе. Уверен, что это будет очень сложный матч, так как в последнее время он показывает хороший теннис. Но и мне сейчас многое удаётся», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
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