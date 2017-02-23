Егор Герасимов вышел в третий круг «челленджера» в Италии

Белорусский теннисист Илья Ивашко (178 АТП) не смог пробиться в третий круг на турнире категории «Челленджер» в Италии. В поединке 2-го круга наш соотечественник уступил Андрею Голубеву (314) из Казахстана — 2:6, 1:6.