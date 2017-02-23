Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28877410/
23 февраля 2017, 21:52 | Теннис | «Прессбол»

Егор Герасимов вышел в третий круг «челленджера» в Италии

Белорусский теннисист Егор Герасимов (466 АТП) вышел в третий круг основной сетки «челленджера» в Италии. В втором круге наш соотечественник одолел словака Лукаша Лацко (104) — 6:4, 1:6, 6:3.

Trofeo Faip-Perrel (ATP Challenger Tour, Бергамо, Италия, €64,000+H)
Егор Герасимов (466 АТР, Беларусь, Q) — Лукаш Лацко (104 АТП, Словакия, 2) — 6:4, 1:6, 6:3

В четвертьфинале Герасимов встретится с победителем пары Ежи Янович (243 АТП, Польша) — Мирза Башич (230 АТП, Босния и Герцеговина).

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Илья Ивашко не смог пробиться в третий круг «челленджера» в Италии

Белорусский теннисист Илья Ивашко (178 АТП) не смог пробиться в третий круг на турнире категории «Челленджер» в Италии. В поединке 2-го круга наш соотечественник уступил Андрею Голубеву (314) из Казахстана — 2:6, 1:6.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ