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https://sport.mail.ru/news/tennis/28877334/
23 февраля 2017, 21:40 | Теннис | Р-Спорт

Немка Ангелика Кербер стала последней полуфиналисткой теннисного турнира в Дубае

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Немка Ангелика Кербер пробилась в полуфинал теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,3 миллиона долларов.

Кербер, первая ракетка соревнований, в четверг в матче ¼ финала взяла верх над хорваткой Аной Конюх — 6:3, 6:2. На корте соперницы провели 1 час 14 минут.

В полуфинале Кербер встретится с украинкой Элиной Свитолиной (7-й номер посева).
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