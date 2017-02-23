Немка Ангелика Кербер стала последней полуфиналисткой теннисного турнира в Дубае
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Немка Ангелика Кербер пробилась в полуфинал теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,3 миллиона долларов.
Кербер, первая ракетка соревнований, в четверг в матче ¼ финала взяла верх над хорваткой Аной Конюх — 6:3, 6:2. На корте соперницы провели 1 час 14 минут.
В полуфинале Кербер встретится с украинкой Элиной Свитолиной (7-й номер посева).
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