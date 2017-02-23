Анжелик Кербер сразится с Элиной Свитолиной в полуфинале турнира в Дубае

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 14 минут, проведённые на корте, Анжелик ни разу не подавала навылет, но реализовала пять брейк-пойнтов. Её соперница сделала один эйс, один брейк и пять раз ошиблась на подаче. Теперь счёт в личных противостоянияx между теннисистками стал 2:0 в пользу представительницы Германии.

В борьбе за выход в финал турнира в Дубае Анжелик Кербер скрестит ракетки с украинкой Элиной Свитолиной, которая ранее переиграла американку Лорен Дэвис.