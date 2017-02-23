Анжелик Кербер сразится с Элиной Свитолиной в полуфинале турнира в Дубае
Вторая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелик Кербер, пробилась в ½ соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ, взяв верх над 19-летней хорваткой Аной Конюх, занимающей 36-е место в мировой табели о рангах, — 6/3, 6/2.
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За 1 час 14 минут, проведённые на корте, Анжелик ни разу не подавала навылет, но реализовала пять
В борьбе за выход в финал турнира в Дубае Анжелик Кербер скрестит ракетки с украинкой Элиной Свитолиной, которая ранее переиграла американку Лорен Дэвис.
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