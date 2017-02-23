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23 февраля 2017, 21:47 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер сразится с Элиной Свитолиной в полуфинале турнира в Дубае

Вторая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелик Кербер, пробилась в ½ соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ, взяв верх над 19-летней хорваткой Аной Конюх, занимающей 36-е место в мировой табели о рангах, — 6/3, 6/2.

Вторая ракетка мира 29-летняя немка Анжелик <span class=error>Кербер</span> пробилась в ½ соревнований Dubai <span class=error>Duty</span> <span class=error>Free</span> Tennis Championships в <span class=error>ОАЭ</span> взяв верх над 19-летней хорваткой <span class=error>Аной</span> Конюх занимающей 36-е место в мировой табели о рангах — 6/3 6/2. Увеличить
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За 1 час 14 минут, проведённые на корте, Анжелик ни разу не подавала навылет, но реализовала пять брейк-пойнтов. Её соперница сделала один эйс, один брейк и пять раз ошиблась на подаче. Теперь счёт в личных противостоянияx между теннисистками стал 2:0 в пользу представительницы Германии.

В борьбе за выход в финал турнира в Дубае Анжелик Кербер скрестит ракетки с украинкой Элиной Свитолиной, которая ранее переиграла американку Лорен Дэвис.
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