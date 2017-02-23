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https://sport.mail.ru/news/tennis/28877232/
23 февраля 2017, 21:30 | Теннис | GoTennis.ru

Будапешт. Осеан Додин преодолела барьер второго раунда соревнований

20-летняя французская теннисистка Осеан Додин, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, стала участницей ¼ финала турнира Hungarian Ladies Open в Венгрии, одолев 162-й номер мировой классификации, 21-летнюю Тамару Корпач из Германии.

20-летняя французская теннисистка <span class=error>Осеан</span> <span class=error>Додин</span> занимающая 63-е место в рейтинге WTA стала участницей ¼ финала турнира Hungarian Ladies <span class=error>Open</span> в Венгрии одолев 162-й номер мировой классификации 21-летнюю Тамару <span class=error>Корпач</span> из Германии. Увеличить
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За 1 час 5 минут, проведённые на корте, Осеан четыре раза подавала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и пять раз ошиблась на подаче. Тамара сделала два эйса, один брейк и четыре двойные ошибки. Прежде спортсменки друг с другом не играли.

В четвертьфинале соревнований в Будапеште Додин померится силами с хозяйкой кортов Тимеей Бабош, которая ранее сломила сопротивление россиянки Анны Блинковой.
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Дубай. Каролин Возняцки стала участницей ½ финала соревнований

Дубай. Каролин Возняцки стала участницей ½ финала соревнований

15-я ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки, продолжает успешное выступление на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ, обыграв в четвертьфинале соревнований 17-летнюю американку Кэтрин Кэртан Беллис, занимающую 70-е место в мировой табели о рангах, — 6/3, 6/2.
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