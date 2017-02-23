Будапешт. Осеан Додин преодолела барьер второго раунда соревнований
20-летняя французская теннисистка Осеан Додин, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, стала участницей ¼ финала турнира Hungarian Ladies Open в Венгрии, одолев 162-й номер мировой классификации, 21-летнюю Тамару Корпач из Германии.
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За 1 час 5 минут, проведённые на корте, Осеан четыре раза подавала навылет, реализовала шесть
В четвертьфинале соревнований в Будапеште Додин померится силами с хозяйкой кортов Тимеей Бабош, которая ранее сломила сопротивление россиянки Анны Блинковой.
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