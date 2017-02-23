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https://sport.mail.ru/news/tennis/28877123/
23 февраля 2017, 21:16 | Теннис | GoTennis.ru

Николя Маю потерпел поражение от Норберта Гомбоша на турнире в Марселе

54-я ракетка мира, 35-летний француз Николя Маю, завершил борьбу на домашних соревнованиях Open 13, проиграв 26-летнему словаку Норберту Гомбошу, находящемуся на 128-й строчке рейтинга АТР, — 5/7, 6/3, 6/7 (5).

54-я ракетка мира 35-летний француз <span class=error>Николя</span> Маю завершил борьбу на домашних соревнованиях <span class=error>Open</span> 13 проиграв 26-летнему словаку <span class=error>Норберту</span> <span class=error>Гомбошу</span> находящемуся на 128-й строчке рейтинга <span class=error>АТР</span> — 5/7 6/3 6/7 (5). Увеличить
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Первая встреча теннисистов длилась 2 часа 35 минут. За это время Николя записал в свой актив пять эйсов и три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта. Его оппонент 12 раз подавал навылет, сделал три брейка и 13 раз ошибся на подаче.

В ¼ финала турнира Гомбош сыграет с австралийцем Ником Киргиосом, который ранее взял верх над Малеком Жазири из Туниса.
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