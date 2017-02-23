Николя Маю потерпел поражение от Норберта Гомбоша на турнире в Марселе

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Первая встреча теннисистов длилась 2 часа 35 минут. За это время Николя записал в свой актив пять эйсов и три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта. Его оппонент 12 раз подавал навылет, сделал три брейка и 13 раз ошибся на подаче.

В ¼ финала турнира Гомбош сыграет с австралийцем Ником Киргиосом, который ранее взял верх над Малеком Жазири из Туниса.