Николя Маю потерпел поражение от Норберта Гомбоша на турнире в Марселе
54-я ракетка мира, 35-летний француз Николя Маю, завершил борьбу на домашних соревнованиях Open 13, проиграв 26-летнему словаку Норберту Гомбошу, находящемуся на 128-й строчке рейтинга АТР, — 5/7, 6/3, 6/7 (5).
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Первая встреча теннисистов длилась 2 часа 35 минут. За это время Николя записал в свой актив пять эйсов и три двойные ошибки, реализовав три
В ¼ финала турнира Гомбош сыграет с австралийцем Ником Киргиосом, который ранее взял верх над Малеком Жазири из Туниса.
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