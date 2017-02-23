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https://sport.mail.ru/news/tennis/28877023/
23 февраля 2017, 21:16 | Теннис | GoTennis.ru

Delray Beach Open. Николоз Басилашвили проиграл Стиву Дарсису

25-летний грузинский теннисист Николоз Басилашвили, находящийся на 53-й позиции в мировой табели о рангах, покидает соревнования в Делрэй-Бич, потерпев во втором круге турнира поражение от 57-й ракетки мира, 32-летнего бельгийца Стива Дарсиса, — 3/6, 5/7.

25-летний грузинский теннисист <span class=error>Николоз</span> Басилашвили находящийся на 53-й позиции в мировой табели о рангах покидает соревнования в <nobr>Делрэй-Бич</nobr> потерпев во втором круге турнира поражение от 57-й ракетки мира 32-летнего бельгийца <span class=error>Стива</span> <span class=error>Дарсиса</span> — 3/6 5/7. Увеличить
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Матч длился 1 час 29 минут. За это время Николоз сделал два эйса, три брейка и две двойные ошибки, тогда как Стив шесть раз подавал навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов и лишь раз ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В следующей стадии соревнований в США Стив Дарсис скрестит ракетки либо с хозяином кортов Тэйлором Фритцем, либо с ещё одним американцем — Данальдом Янгом.
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