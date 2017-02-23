Delray Beach Open. Николоз Басилашвили проиграл Стиву Дарсису

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Матч длился 1 час 29 минут. За это время Николоз сделал два эйса, три брейка и две двойные ошибки, тогда как Стив шесть раз подавал навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов и лишь раз ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В следующей стадии соревнований в США Стив Дарсис скрестит ракетки либо с хозяином кортов Тэйлором Фритцем, либо с ещё одним американцем — Данальдом Янгом.