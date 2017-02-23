Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28876707/
23 февраля 2017, 20:17 | Теннис | GoTennis.ru

Дубай. Каролин Возняцки стала участницей ½ финала соревнований

15-я ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки, продолжает успешное выступление на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ, обыграв в четвертьфинале соревнований 17-летнюю американку Кэтрин Кэртан Беллис, занимающую 70-е место в мировой табели о рангах, — 6/3, 6/2.

15-я ракетка мира 26-летняя датчанка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> продолжает успешное выступление на турнире Dubai <span class=error>Duty</span> <span class=error>Free</span> Tennis Championships в <span class=error>ОАЭ</span> обыграв в четвертьфинале соревнований 17-летнюю американку <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Кэртан</span> <span class=error>Беллис</span> занимающую 70-е место в мировой табели о рангах — 6/3 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 7 минут, проведённые на корте, Каролин записала в свой актив три эйса и одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта. Кэтрин один раз подала навылет, сделала один брейк и три раза ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В ½ финала турнира в Дубае Каролин Возняцки поборется с латвийкой Анастасией Севастовой, которая ранее одолела китаянку Цзян Ван.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Будапешт. Осеан Додин преодолела барьер второго раунда соревнований

Будапешт. Осеан Додин преодолела барьер второго раунда соревнований

20-летняя французская теннисистка Осеан Додин, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, стала участницей ¼ финала турнира Hungarian Ladies Open в Венгрии, одолев 162-й номер мировой классификации, 21-летнюю Тамару Корпач из Германии.
Еще 7 новостей  Все новости
23 февраля

Будапешт. Осеан Додин преодолела барьер второго раунда соревнований

Николя Маю потерпел поражение от Норберта Гомбоша на турнире в Марселе

Delray Beach Open. Николоз Басилашвили проиграл Стиву Дарсису