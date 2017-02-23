Дубай. Каролин Возняцки стала участницей ½ финала соревнований

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За 1 час 7 минут, проведённые на корте, Каролин записала в свой актив три эйса и одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта. Кэтрин один раз подала навылет, сделала один брейк и три раза ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В ½ финала турнира в Дубае Каролин Возняцки поборется с латвийкой Анастасией Севастовой, которая ранее одолела китаянку Цзян Ван.