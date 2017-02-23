Дубай. Каролин Возняцки стала участницей ½ финала соревнований
15-я ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки, продолжает успешное выступление на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ, обыграв в четвертьфинале соревнований 17-летнюю американку Кэтрин Кэртан Беллис, занимающую 70-е место в мировой табели о рангах, — 6/3, 6/2.
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За 1 час 7 минут, проведённые на корте, Каролин записала в свой актив три эйса и одну двойную ошибку, реализовав четыре
В ½ финала турнира в Дубае Каролин Возняцки поборется с латвийкой Анастасией Севастовой, которая ранее одолела китаянку Цзян Ван.
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