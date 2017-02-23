Анна Блинкова завершила борьбу на турнире Hungarian Ladies Open

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Первая встреча соперниц длилась 1 час 19 минут. За это время Анна пять раз подавала навылет и четыре раза ошиблась при подаче, а Тимеа реализовала три брейк-пойнта и допустила шесть двойных ошибок.

В ¼ финала домашнего турнира Тимеа Бабош сразится или с немкой Тамарой Корпач, или с Осеан Додин из Франции.