Гарбин Мугуруса: Отказалась от употребления целого ряда продуктов
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса, завершившая своё выступление на турнире в Дубае, рассказала о том, как она придерживается специальной диеты.
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«Да, у меня есть некоторые проблемы со здоровьем, но я села на специальную диету отчасти и по личным причинам. Главная цель — сбросить вес. Я отказалась от употребления таких продуктов как молоко, сладкие и мучные изделия,
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