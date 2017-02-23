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https://sport.mail.ru/news/tennis/28876340/
23 февраля 2017, 19:13 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса: Отказалась от употребления целого ряда продуктов

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса, завершившая своё выступление на турнире в Дубае, рассказала о том, как она придерживается специальной диеты.

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса завершившая своё выступление на турнире в Дубае рассказала о том как она придерживается специальной диеты. Увеличить
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«Да, у меня есть некоторые проблемы со здоровьем, но я села на специальную диету отчасти и по личным причинам. Главная цель — сбросить вес. Я отказалась от употребления таких продуктов как молоко, сладкие и мучные изделия, фаст-фуд. Теперь перед тем, как пойти с кем-то на пиццу, я стараюсь сделать подсчёт калорий», — приводит слова Мугурусы ресурс Tennis World USA.
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