Будапешт. Хромачёва и Заневская покидают парные соревнования

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За 52 минуты, проведённые на корте, Ирина и Марина дважды подавали навылет и трижды ошибались на подаче, тогда как их оппонентки записали в свой актив три эйса и одну двойную ошибку, реализовав пять брейк-пойнтов. Прежде пары друг с другом не встречались.