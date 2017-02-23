Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28876230/
23 февраля 2017, 18:54 | Теннис | GoTennis.ru

Будапешт. Хромачёва и Заневская покидают парные соревнования

21-летняя россиянка Ирина Хромачёва (на фото) и её 23-летняя напарница из Бельгии Марина Заневская завершили выступление на турнире Hungarian Ladies Open в парном разряде, уступив в двух сетах сербскому дуэту в составе 23-летней Александры Крунич и 20-летней Нины Стоянович, — 0/6, 2/6.

21-летняя россиянка Ирина Хромачёва (на <span class=stop>фото</span>) и её 23-летняя напарница из Бельгии Марина <span class=error>Заневская</span> завершили выступление на турнире Hungarian Ladies <span class=error>Open</span> в парном разряде уступив в двух сетах сербскому дуэту в составе 23-летней Александры <span class=error>Крунич</span> и 20-летней Нины Стоянович — 0/6 2/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 52 минуты, проведённые на корте, Ирина и Марина дважды подавали навылет и трижды ошибались на подаче, тогда как их оппонентки записали в свой актив три эйса и одну двойную ошибку, реализовав пять брейк-пойнтов. Прежде пары друг с другом не встречались.

В полуфинале соревнований в Будапеште Крунич и Стоянович померятся силами с Се Су-Вей из Тайваня и Оксаной Калашниковой из Грузии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Анна Блинкова завершила борьбу на турнире Hungarian Ladies Open

Анна Блинкова завершила борьбу на турнире Hungarian Ladies Open

18-летняя российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 148-ю позицию в мировой классификации, покидает соревнования WTA в Будапеште, уступив в во втором круге соревнований 33-летней ракетке мира, 23-летней хозяйке кортов, Тимее Бабош, — 3/6, 2/6.
Еще 7 новостей  Все новости
23 февраля

Анна Блинкова завершила борьбу на турнире Hungarian Ladies Open

Новак Джокович провёл онлайн-трансляцию своей тренировки (видео)

Гарбин Мугуруса: Отказалась от употребления целого ряда продуктов