Будапешт. Хромачёва и Заневская покидают парные соревнования
21-летняя россиянка Ирина Хромачёва (на фото) и её 23-летняя напарница из Бельгии Марина Заневская завершили выступление на турнире Hungarian Ladies Open в парном разряде, уступив в двух сетах сербскому дуэту в составе 23-летней Александры Крунич и 20-летней Нины Стоянович, — 0/6, 2/6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 52 минуты, проведённые на корте, Ирина и Марина дважды подавали навылет и трижды ошибались на подаче, тогда как их оппонентки записали в свой актив три эйса и одну двойную ошибку, реализовав пять
В полуфинале соревнований в Будапеште Крунич и Стоянович померятся силами с Се
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter