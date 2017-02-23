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23 февраля 2017, 18:14 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина: Весь матч сохраняла спокойствие, получая удовольствие от происходящего

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над американкой Лорен Дэвис в ¼ финала турнира Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ.

Украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина прокомментировала свою победу над американкой <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Дэвис</span> в ¼ финала турнира Dubai <span class=error>Duty</span> <span class=error>Free</span> Tennis Championships в <span class=error>ОАЭ</span>. Увеличить
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«Думала, что соперница сможет собраться после проигранной первой партии и войти в игру, так как она довольно сильная теннисистка. Однако, видимо, что-то ей помешало это сделать. Я же, в свою очередь, старалась до последнего, сохраняла спокойствие и получала удовольствие от всего происходящего. Это и помогло мне добиться итогового результата.

В полуфинале меня будет ждать снова сильная соперница. Я играла и против Анжелик Кербер, и против Аны Конюх. Так что меня в любом случае ждёт непростой и интересный одновременно матч. Главное, успеть восстановиться к нему, выйдя на корт в полной готовности, — приводит слова Свитолиной официальный сайт Тура.
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