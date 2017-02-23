Элина Свитолина: Весь матч сохраняла спокойствие, получая удовольствие от происходящего

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«Думала, что соперница сможет собраться после проигранной первой партии и войти в игру, так как она довольно сильная теннисистка. Однако, видимо, что-то ей помешало это сделать. Я же, в свою очередь, старалась до последнего, сохраняла спокойствие и получала удовольствие от всего происходящего. Это и помогло мне добиться итогового результата.

В полуфинале меня будет ждать снова сильная соперница. Я играла и против Анжелик Кербер, и против Аны Конюх. Так что меня в любом случае ждёт непростой и интересный одновременно матч. Главное, успеть восстановиться к нему, выйдя на корт в полной готовности, — приводит слова Свитолиной официальный сайт Тура.