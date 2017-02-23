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https://sport.mail.ru/news/tennis/28875912/
23 февраля 2017, 18:13 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев продолжает успешное выступление на турнире в Марселе

64-й номер мирового рейтинга, 21-летний россиянин Даниил Медведев, вышел в ¼ финала соревнований Open 13 во Франции, переиграв в матче второго круга турнира 62-ю ракетку мира, 26-летнего немца Яна-Леннарда Штруффа, — 6/3, 3/6, 7/6 (3).

64-й номер мирового рейтинга 21-летний россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> вышел в ¼ финала соревнований <span class=error>Open</span> 13 во Франции переиграв в матче второго круга турнира 62-ю ракетку мира 26-летнего немца <nobr>Яна-Леннарда</nobr> <span class=error>Штруффа</span> — 6/3 3/6 7/6 (3). Увеличить
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Поединок длился 1 час 43 минуты. За это время Даниил сделал шесть эйсов, один брейк и три двойные ошибки. Его соперник девять раз подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и четыре раза ошибся при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между теннисистами стал 2:0 в пользу представителя России.

В борьбе за выход в полуфинал соревнований в Марселе Медведев скрестит ракетки с хозяином кортов Люкой Пуйе, который ранее сломил сопротивление Альяжа Бедене из Великобритании.
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