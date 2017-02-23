Даниил Медведев продолжает успешное выступление на турнире в Марселе
64-й номер мирового рейтинга, 21-летний россиянин Даниил Медведев, вышел в ¼ финала соревнований Open 13 во Франции, переиграв в матче второго круга турнира 62-ю ракетку мира, 26-летнего немца
Яна-Леннарда Штруффа, — 6/3, 3/6, 7/6 (3).
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Поединок длился 1 час 43 минуты. За это время Даниил сделал шесть эйсов, один брейк и три двойные ошибки. Его соперник девять раз подавал навылет, реализовал один
В борьбе за выход в полуфинал соревнований в Марселе Медведев скрестит ракетки с хозяином кортов Люкой Пуйе, который ранее сломил сопротивление Альяжа Бедене из Великобритании.
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