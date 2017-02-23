Даниил Медведев продолжает успешное выступление на турнире в Марселе

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Поединок длился 1 час 43 минуты. За это время Даниил сделал шесть эйсов, один брейк и три двойные ошибки. Его соперник девять раз подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и четыре раза ошибся при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между теннисистами стал 2:0 в пользу представителя России.

В борьбе за выход в полуфинал соревнований в Марселе Медведев скрестит ракетки с хозяином кортов Люкой Пуйе, который ранее сломил сопротивление Альяжа Бедене из Великобритании.