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https://sport.mail.ru/news/tennis/28875204/
23 февраля 2017, 16:48 | Теннис | УНИАН

Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Дубае

В Дубаи завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира Dubai Duty Free Championships, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Лорен Дэвис из США, сообщается на официальном сайт турнира.

Украинка обыграла <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Дэвис</span> из США. Увеличить
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Матч завершился со счетом 6:0, 6:4.

Соперницы провели на корте чуть больше часа и все это время Свитолина имела большое преимущество. Наша спортсменка «всухую» выиграла первую партию — 6:0, а во второй немного потеряла концентрацию и соперница сумела навязать борьбу. Тем не менее, украинка сумела взять «лишний» брейк и выиграть и эту партию со счетом 6:4.

В полуфинале Свитолина сыграет с победителем матча Ангелика Кербер (Германия) против Аны Конюх (Хорватия).

Кербер на данный момент является 2-й ракеткой мира, уступая толькь победительнице Australian Open-2017 Серене Уильямс из США.

Как сообщал УНИАН, турнир в Дубаи проходит с 19 по 26 февраля.

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