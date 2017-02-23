Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Дубае
В Дубаи завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира Dubai Duty Free Championships, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Лорен Дэвис из США, сообщается на официальном сайт турнира.
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Матч завершился со счетом 6:0, 6:4.
Соперницы провели на корте чуть больше часа и все это время Свитолина имела большое преимущество. Наша спортсменка «всухую» выиграла первую партию — 6:0, а во второй немного потеряла концентрацию и соперница сумела навязать борьбу. Тем не менее, украинка сумела взять «лишний» брейк и выиграть и эту партию со счетом 6:4.
В полуфинале Свитолина сыграет с победителем матча Ангелика Кербер (Германия) против Аны Конюх (Хорватия).
Кербер на данный момент является 2-й ракеткой мира, уступая толькь победительнице Australian Open-2017 Серене Уильямс из США.
Как сообщал УНИАН, турнир в Дубаи проходит с 19 по 26 февраля.
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