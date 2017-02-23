Ирина Хромачёва завершила выступление на соревнованиях в Будапеште
Российская теннисистка Ирина Хромачёва не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира в Будапеште, проиграв в двух сетах бельгийке Янине Викмайер, — 4/6, 2/6.
Поединок продлился 1 час 29 минут. 92-я ракетка мира, 21-летняя Хромачёва, один раз взяла подачу оппонентки, сделала один эйс и одну двойную ошибку. 27-летняя Янина, занимающая 60-ю позицию в мировой классификации, записала в свой актив по четыре брейка и эйса, трижды ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.
В четвертьфинале соревнований Hungarian Ladies Open Викмайер померится силами с немкой Юлией Гёргес.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter