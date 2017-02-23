Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28874807/
23 февраля 2017, 16:03 | Теннис | GoTennis.ru

Ирина Хромачёва завершила выступление на соревнованиях в Будапеште

Российская теннисистка Ирина Хромачёва не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира в Будапеште, проиграв в двух сетах бельгийке Янине Викмайер, — 4/6, 2/6.

Поединок продлился 1 час 29 минут. 92-я ракетка мира, 21-летняя Хромачёва, один раз взяла подачу оппонентки, сделала один эйс и одну двойную ошибку. 27-летняя Янина, занимающая 60-ю позицию в мировой классификации, записала в свой актив по четыре брейка и эйса, трижды ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В четвертьфинале соревнований Hungarian Ladies Open Викмайер померится силами с немкой Юлией Гёргес.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
23 февраля

Сегодня день рождения у Константина Кравчука!

Элина Свитолина стала полуфиналисткой турнира в Дубае

Ирина Хромачёва завершила выступление на соревнованиях в Будапеште