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23 февраля 2017, 15:16 | Теннис | Р-Спорт

Макарова и Веснина вышли в полуфинал теннисного турнира в Дубае в парах

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал теннисного турнира в Дубае в парном разряде.

Россиянки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> вышли в полуфинал теннисного турнира в Дубае в парном разряде. Увеличить
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Вторые ракетки турнира Макарова и Веснина в четверг в четвертьфинальной встрече обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Елену Остапенко (Латвия) со счетом 6:1, 3:6, 10:5. Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

В полуфинале россиянки сыграют с победителем матча Саня Мирза (Индия, 3)/Барбора Стрыцова (Чехия, 3) — Эбигейл Спирс (США, 7)/Катарина Среботник (Словения, 7).
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