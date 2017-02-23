Макарова и Веснина вышли в полуфинал теннисного турнира в Дубае в парах
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал теннисного турнира в Дубае в парном разряде.
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Вторые ракетки турнира Макарова и Веснина в четверг в четвертьфинальной встрече обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Елену Остапенко (Латвия) со счетом 6:1, 3:6, 10:5. Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.
В полуфинале россиянки сыграют с победителем матча Саня Мирза (Индия, 3)/Барбора Стрыцова (Чехия, 3) — Эбигейл Спирс (США, 7)/Катарина Среботник (Словения, 7).
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