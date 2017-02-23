Радваньская: Шарапова будет опасной соперницей с первого матча после дисквалификации
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Польская теннисистка Агнешка Радваньская полагает, что бывшая первая «ракетка» мира россиянка Мария Шарапова будет опасной соперницей с первого же матча после дисквалификации за мельдоний. Слова Радваньской приводит портал Sport360.
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В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла
«Она сможет стать большим игроком после годичного перерыва, она это уже делала после травмы плеча, — сказала Радваньская. — Не думаю, что она будет терять ритм матчей, считаю, что она будет опасным соперником с первого же матча. На нее можно будет попасть уже в первом раунде, это может быть интересно, хотя, конечно, это не самый лучший жребий».
Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации, из них 35 — в одиночном разряде. Первой «ракеткой» мира россиянка была в августе 2005 года.
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