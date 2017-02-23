Будапешт. Хромачёва и Заневская с победы стартовали на турнире
Россиянка Ирина Хромачёва и украинка Марина Заневская, обыграли аргентинку Марию Иригойен и швейцарку Ксению Нолл со счётом 6/0, 6/4 в первом круге парных соревнований Hungarian Ladies Open.
Матч продолжался 58 минут. За это время теннисистки допустили по три двойные ошибки. При этом Хромачёва и Заневская отметились четырьмя эйсами и брейками, а их оппонентки не сделали ни того, ни другого.
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