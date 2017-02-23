Будапешт. Хромачёва и Заневская с победы стартовали на турнире

Матч продолжался 58 минут. За это время теннисистки допустили по три двойные ошибки. При этом Хромачёва и Заневская отметились четырьмя эйсами и брейками, а их оппонентки не сделали ни того, ни другого.

Следующими соперницами российско-украинского дуэта на турнире в Будапеште станут сербки Александра Крунич и Нина Стоянович.