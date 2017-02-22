Блинкова и Удварди проиграли в 1/8 финала парных соревнований в Будапеште
Россиянка Анна Блинкова и венгерка Панна Удварди, уступили Се
Су-Вей из Тайваня и Оксане Калашниковой из Грузии со счётом 1/6, 6/7 (5) на старте турнира в Будапеште.
За 1 час 8 минут матча дуэты допустили по две двойные ошибки. При этом Блинкова и Удварди сделали один эйс и три брейка, а их соперницы ни разу не подали навылет и реализовали пять
Во втором круге соревнований Hungarian Ladies Open Се
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