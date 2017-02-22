Блинкова и Удварди проиграли в 1/8 финала парных соревнований в Будапеште

За 1 час 8 минут матча дуэты допустили по две двойные ошибки. При этом Блинкова и Удварди сделали один эйс и три брейка, а их соперницы ни разу не подали навылет и реализовали пять брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований Hungarian Ladies Open Се Су-Вей и Калашникова встретятся с румынкой Александрой Каданцу и немкой Николой Гойер.