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22 февраля 2017, 23:12 | Теннис | УНИАН

Бондаренко проиграла датчанке Возняцки на теннисном турнире в Дубае, Свитолина вышла в следующий круг

В Дубаи (ОАЭ) состоялись матчи очередного игрового дня теннисного турнира Dubai Duty Free Championships, в рамках которого в центральном матче дня Екатерина Бондаренко проиграла Каролин Возняцки из Дании, а Элина Свитолина вышла в с ледующий круг турнира, сообщает официальный сайт.

Состоялись матчи очередного дня соревнований. Увеличить
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Бондаренко и Возняцки сыграли очень упорный матч, проведя на корте в общей сложности более двух часов. Бондаренко выиграла первую партию со счетом 6:3, а в дальнейшем позволила более титулованной сопернице перехватить инициативу и довести дело до логичной победы — 2:6, 3:6.

В свою очередь, Элина Свитолина противостояла американке Кристин МакХале и проиграла первую партию со счетом 4:6. Но, в свою очередь, сумела перехватить инициативу и выиграть два последующих сета и матч — 6:4, 6:3.

В следующем раунде соревнований — ¼ финала — украинка сыграет с Лорен Дэвис из США.

Как сообщал УНИАН, турнир в Дубаи проходит с 19 по 26 февраля.

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