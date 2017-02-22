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https://sport.mail.ru/news/tennis/28869790/
22 февраля 2017, 22:56 | Теннис | GoTennis.ru

Теймураз Габашвили покидает «Челленджер» в Морелосе

160-я ракетка мира, россиянин Теймураз Габашвили, проиграл колумбийцу Эдуардо Струвэю, занимающему 313-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 4/6 во втором круге «Челленджера» в Морелосе (Мексика).

Встреча длилась 1 час 20 минут. За это время 31-летний Габашвили отметился лишь одной двойной ошибкой, а его 26-летний оппонент сделал десять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

В ¼ финала «Челленджера» в Морелосе Струвэй поборется с представителем Эквадора Эмилио Гомесом.
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