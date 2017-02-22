Теймураз Габашвили покидает «Челленджер» в Морелосе

Встреча длилась 1 час 20 минут. За это время 31-летний Габашвили отметился лишь одной двойной ошибкой, а его 26-летний оппонент сделал десять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

В ¼ финала «Челленджера» в Морелосе Струвэй поборется с представителем Эквадора Эмилио Гомесом.