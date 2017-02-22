Будапешт. Тимеа Бабош стала соперницей Анны Блинковой во втором круге турнира
33-я ракетка мира, венгерка Тимеа Бабош, одолела турчанку Ипек Сойлу, занимающую 161-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/2 в первом круге турнира Hungarian Ladies Open.
За 1 час 18 минут матча 23-летняя Бабош сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять
Следующей соперницей Бабош на соревнованиях в Будапеште станет россиянка Анна Блинкова.
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