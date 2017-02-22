Будапешт. Тимеа Бабош стала соперницей Анны Блинковой во втором круге турнира

За 1 час 18 минут матча 23-летняя Бабош сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 20-летняя соперница один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Бабош на соревнованиях в Будапеште станет россиянка Анна Блинкова.