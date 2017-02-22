Марсель. Михаил Южный не справился с Ришаром Гаске
87-я ракетка мира, россиянин Михаил Южный, в двух сетах уступил французу Ришару Гаске, занимающему 19-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 5/7, 2/6 во втором раунде турнира Open 13 Marseille.
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время 34-летний Южный сделал шесть эйсов, трижды ошибся при подаче и не реализовал ни одного
В четвертьфинале соревнований в Марселе Гаске поборется либо со своим соотечественником Гаэлем Монфисом, либо с украинцем Сергеем Стаховским.
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