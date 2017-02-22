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https://sport.mail.ru/news/tennis/28869040/
22 февраля 2017, 21:02 | Теннис | GoTennis.ru

Марсель. Михаил Южный не справился с Ришаром Гаске

87-я ракетка мира, россиянин Михаил Южный, в двух сетах уступил французу Ришару Гаске, занимающему 19-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 5/7, 2/6 во втором раунде турнира Open 13 Marseille.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время 34-летний Южный сделал шесть эйсов, трижды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а 30-летний Гаске восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 5:5.

В четвертьфинале соревнований в Марселе Гаске поборется либо со своим соотечественником Гаэлем Монфисом, либо с украинцем Сергеем Стаховским.
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