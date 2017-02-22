Марсель. Михаил Южный не справился с Ришаром Гаске

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время 34-летний Южный сделал шесть эйсов, трижды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а 30-летний Гаске восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 5:5.

В четвертьфинале соревнований в Марселе Гаске поборется либо со своим соотечественником Гаэлем Монфисом, либо с украинцем Сергеем Стаховским.