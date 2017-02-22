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https://sport.mail.ru/news/tennis/28868784/
22 февраля 2017, 20:39 | Теннис | GoTennis.ru

Агнешка Радваньска потерпела поражение в 1/8 финала турнира в Дубае

Шестая ракетка мира, полька Агнешка Радваньска, в трёх сетах проиграла американке Кэтрин Кэртан Беллис, занимающей 70-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/2, 2/6 в третьем круге турнира в Дубае.

За 1 час 52 минуты матча 27-летняя Радваньска трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала три брейка, а 17-летняя Беллис не выполнила ни одного эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Беллис сразится с победительницей матча между датчанкой Каролин Возняцки и украинкой Катериной Бондаренко.
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