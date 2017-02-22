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https://sport.mail.ru/news/tennis/28868676/
22 февраля 2017, 20:17 | Теннис | GoTennis.ru

Хуан Мартин Дель Потро: Здорово, если Федерер сможет поспорить с Джоковичем и Марреем за первую строчку рейтинга

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро поделился впечатлениями от победы швейцарца Роджера Федерера на Australian Open.

«Это было просто невероятное событие как для игроков, так и для болельщиков. Я встал в пять часов утра, чтобы посмотреть финал, и думаю, другие игроки тоже. У Роджера и Рафы можно учиться постоянно. Их даже можно обыграть, потому что они такие же теннисисты. Когда у тебя есть природный талант, как у Федерера, тебе просто нужно хорошо поработать над физической формой. Если даже мне удалось вернуться на корт и провести хорошую межсезонную подготовку после травмы, то представьте, как это сделал лучший игрок в мире. Надеюсь, он будет здоров. Будет здорово, если он сможет поспорить с Джоковичем и Марреем за первую строчку рейтинга», — приводит слова Дель Потро ESPN.
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