Хуан Мартин Дель Потро: Здорово, если Федерер сможет поспорить с Джоковичем и Марреем за первую строчку рейтинга

«Это было просто невероятное событие как для игроков, так и для болельщиков. Я встал в пять часов утра, чтобы посмотреть финал, и думаю, другие игроки тоже. У Роджера и Рафы можно учиться постоянно. Их даже можно обыграть, потому что они такие же теннисисты. Когда у тебя есть природный талант, как у Федерера, тебе просто нужно хорошо поработать над физической формой. Если даже мне удалось вернуться на корт и провести хорошую межсезонную подготовку после травмы, то представьте, как это сделал лучший игрок в мире. Надеюсь, он будет здоров. Будет здорово, если он сможет поспорить с Джоковичем и Марреем за первую строчку рейтинга», — приводит слова Дель Потро ESPN.