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https://sport.mail.ru/news/tennis/28867567/
22 февраля 2017, 18:38 | Теннис | GoTennis.ru

Люси Шафаржова вышла в четвертьфинал соревнований в Будапеште

47-я ракетка мира, чешка Люси Шафаржова, одержала победу над представительницей Тайваня Се Су-Вей, занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 во втором круге турнира Hungarian Ladies Open.

Теннисистки провели на корте 57 минут. За это время 30-летняя Шафаржова сделала четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 31-летняя соперница трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу представительницы Чехии.

В ¼ финала соревнований в Будапеште Шафаржова сразится с победительницей матча между беларуской Александрой Соснович и француженкой Полин Парментье.
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