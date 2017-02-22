Люси Шафаржова вышла в четвертьфинал соревнований в Будапеште

Теннисистки провели на корте 57 минут. За это время 30-летняя Шафаржова сделала четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 31-летняя соперница трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу представительницы Чехии.

В ¼ финала соревнований в Будапеште Шафаржова сразится с победительницей матча между беларуской Александрой Соснович и француженкой Полин Парментье.