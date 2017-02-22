Люси Шафаржова вышла в четвертьфинал соревнований в Будапеште
47-я ракетка мира, чешка Люси Шафаржова, одержала победу над представительницей Тайваня Се
Су-Вей, занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 во втором круге турнира Hungarian Ladies Open.
Теннисистки провели на корте 57 минут. За это время 30-летняя Шафаржова сделала четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять
В ¼ финала соревнований в Будапеште Шафаржова сразится с победительницей матча между беларуской Александрой Соснович и француженкой Полин Парментье.
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