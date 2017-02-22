Анжелик Кербер переиграла Монику Пюиг на турнире в Дубае
Вторая ракетка мира, немка Анжелик Кербер, взяла верх над пуэрториканкой Моникой Пюиг, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/3 в третьем раунде соревнований в Дубае.
Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время 29-летняя Анжелик Кербер сделала два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре
В четвертьфинале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Кербер скрестит ракетки с хорваткой Аной Конюх.
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