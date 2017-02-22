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https://sport.mail.ru/news/tennis/28867399/
22 февраля 2017, 18:22 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер переиграла Монику Пюиг на турнире в Дубае

Вторая ракетка мира, немка Анжелик Кербер, взяла верх над пуэрториканкой Моникой Пюиг, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/3 в третьем раунде соревнований в Дубае.

Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время 29-летняя Анжелик Кербер сделала два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 23-летняя Пюиг трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу немки.

В четвертьфинале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Кербер скрестит ракетки с хорваткой Аной Конюх.
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