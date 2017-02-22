Анжелик Кербер переиграла Монику Пюиг на турнире в Дубае

Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время 29-летняя Анжелик Кербер сделала два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 23-летняя Пюиг трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу немки.

В четвертьфинале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Кербер скрестит ракетки с хорваткой Аной Конюх.